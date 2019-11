Frans Miggelbrink en senioren 't Brewinc in Nieuwscafé

sportagenda deventer e.o. Heino treft koploper, ABS en Lettele maken zich op voor ‘wedstrijd van het jaar’

19:00 Heino treft in de eerste klasse E koploper Orion en in Deventer staat komend sportweekend de derby tussen Helios en Turkse Kracht op de rol. Daarnaast nemen ABS en Lettele het in 4G tegen elkaar op voor wat voor beide clubs de wedstrijd van het jaar is.