Frans Miggelbrink in het Nieuwscafé

DOETINCHEM - Frans Miggelbrink in gast in het Nieuwscafé van De Gelderlander op zondag 7 april (aanvang 14 uur) in De Gruitpoort in Doetinchem. Miggelbrink - ook onder meer bekend van zijn Achterhoekse oudejaarsconference - is 25 jaar columnist van de krant.

Op dit moment schrijft Miggelbrink zijn column voor De Gelderlander, daarvoor voor het Gelders Dagblad en zelfs nog, in de eerste helft van de jaren negentig, voor De Graafschapbode. Zijn column begint altijd met dezelfde woorden: ‘Beste Achterhoekers’.

Ook gast is Ellen Willems. De culinair journaliste is dit voorjaar als Stadsboerin begonnen op De Kruisberg. Op die plek wordt onder meer gekookt met groenten uit eigen tuin. Willems vertelt over haar passie voor voedsel.

Misset

Verder zal Wim Maatman vertellen over zijn plannen om een rockopera te maken over de oorlog in Doetinchem. Hij doet dit met waargebeurde verhalen, onder meer over uitgeverij Misset, maar ook over verzetsman Jan Houtsma.

Muziek is er van Karel Giltay & Friends, een gezelschap dat jazz speelt.