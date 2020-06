Frauderende ambtenaar Doetinchem kan nog niet gearresteerd worden: ‘Eerst feiten nodig’

Kampeer­ders kunnen vanaf nu het hele jaar terecht in Zutphen: ‘Vroeger was kamperen afzien, nu niet meer’

9:49 Je caravan of tent opzetten rond de kerstdagen of in de krokusvakantie. Kampeerliefhebber die graag in Zutphen of Warnsveld kamperen kunnen in hun handen wrijven. Als het aan de gemeente Zutphen ligt kan je straks het hele jaar door kamperen en niet alleen meer in het kampeerseizoen van april tot en met oktober.