Frederike Berendsen zingt over haar overleden vader in Gendringen: ‘Groter cadeau had ik niet kunnen geven’

Berendsen was 6 jaar oud, toen haar vader op 44-jarige leeftijd stierf door een hartstilstand. Die gebeurtenis is de rode draad in de laatste plaat die FRÉ heeft uitgebracht, getiteld We rise, when we lift each other up. De Achterhoekse sprak uitgebreid met haar moeder, andere familieleden en vrienden van hem, om haar vader beter te leren kennen en vragen die bij haar leefden te beantwoorden.