Freek Helmers ziet zijn kippenschuur in Beltrum in vlammen opgaan: ‘Dit is niet te bevatten’

Column Stadse Fratsen Door de quarantai­ne van een vriend is het al weken geleden dat we met z'n vieren samen zaten

10:35 Verscheurd? Ach, zo wil ik het niet noemen. Maar het is al weer zeker drie weken geleden dat we met ons vieren ‘s ochtends iets na acht uur aanschoven rond het tafeltje op het terras van de bakker in de binnenstad. Een stoel is onbezet omdat een van ons thuis zit na veertien dagen vakantie aan de Kroatische kust.