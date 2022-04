Frits Kappers over zijn ‘foute’ NSB-ouders: ‘Ik ben als angstig jochie opgegroeid, vriendjes had ik niet’

De van oorsprong Winterswijkse Frits Kappers heeft een boek geschreven over zijn ouders, die in de Tweede Wereldoorlog in Winterswijk woonden en daar lid waren van de NSB. In het boek beschrijft hij hoe zijn vader als 14-jarige jongen van de HBS werd gehaald en moest werken. Zijn droom om te gaan studeren viel in duigen.



Uit frustratie sloot hij zich aan bij het gedachtegoed van de nationaal socialisten, werd lid van de NSB en later de Landwacht. Na de oorlog heeft hij zeven jaar gevangen gezeten. In het boek beschrijft Frits Kappers ook het leven van de broer van zijn vader, die juist in het verzet zat.