Fruitige en poëtische appeldag in Gelselaar

Appeldag van Stichting Bie Winkels draait van oorsprong om de appeloogst. Appels worden er bij de Achterhoekse SapPers verwerkt tot puur sap. Vanaf 10 uur exposeert kunstenares Winneth Sala in boerderij Winkels beeldhouwwerk. Jo Tragter informeert met een stand over appels en appelrassen en Ria Olijslager doet dit over kweeperen.

Bakwedstrijd

Ook het Gelselaarse bakfestijn krijgt een vervolg. Wie bakt de fraaiste en lekkerste appeltaart? Tussen elf en twaalf een uur kunnen taarten worden ingeleverd in café Florijn, aan de Dorpsstraat. Om 15.00 uur maakt hier een deskundige jury, onder leiding van Ben Eggink van Patisserie de Brink uit Geesteren, de uitslag bekend.

Streektaal-dichtbundel

In de schuur van Winkels wordt ’s middags alsnog de in coronatijd verschenen dialectbundel de ‘De katte van ôonzen noaber’ van Frits Kolkman gepresenteerd. Dit gebeurt op een besloten bijeenkomst. Aansluitend - tussen 15.00 en 17.00 uur - signeert Kolkman zijn boek, dat hier ook te koop is.

Poëziefestijn

's Avonds is vanaf 19.30 uur de kerk in Gelselaar de plaats van handeling voor het jaarlijkse poëziefestijn. Er kwamen dit jaar 63 Nederlandstalige en 32 Nedersaksische gedichten voor binnen. De winnaars ontvangen een door Erik van Ommen vervaardigde houtsnede van de zwaluw. Sander Grootendorst vertelt over zwaluwen in de literatuur, kunsthistoricus Jaap Nijstad belicht zwaluwen in de kunst.

De bijeenkomst in de kerk is met QR-coronapas te volgen. Voor als de kerk ‘vol’ is, wordt een digitale livestream verzorgd via een YouTube-kanaal waarvan een link komt te staan op www.appeldag.blogspot.com.