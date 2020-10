Frustratie bij horeca, sport en cultuur in de Achterhoek, maar ook begrip voor maatregelen

Langer herfstva­kan­tie tegen coronabe­smet­tin­gen? Niet in de Achterhoek

12 oktober DOETINCHEM/ GROENLO - Leerlingen van middelbare scholen in de Achterhoek hebben volgende week herfstvakantie en die duurt gewoon ‘slechts’ één week. De najaarsvakantie een week langer maken om het aantal coronabesmettingen terug te dringen is geen optie voor scholen in de regio.