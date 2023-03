Fusie dorpsschool Nettelhorst met school in Barchem: ouders weigeren en willen zelfstandig verder

St. Willibror­dus­school Ruurlo wordt appartemen­ten­com­plex voor ouderen

Aan de karakteristieke entree is de St. Willibrordusschool aan de Stationsstraat in Ruurlo nog te herkennen, maar de rest van het gebouw is volledig vernieuwd. Het is omgebouwd tot een appartementencomplex voor ouderen met een zorgvraag. Momenteel wordt er de laatste hand aan gelegd.