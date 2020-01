Futuristisch ding langs de oude N18 is metalliseermachine voor textiel

video Achterhoe­kers Suzan en Freek hebben nieuwe single: opnieuw een megahit?

12:41 HARREVELD/ZIEUWENT - 2019 was hét jaar voor het van oorsprong Achterhoekse muziekduo Suzan en Freek. Met hun debuut Als het avond is scoorden ze een monsterhit en ook opvolger Blauwe dag werd een groot succes. Sinds deze week is hun nieuwste single te horen: Deze is voor mij.