FvD en GL winnen in Berkelland; VVD blijft de grootste

De VVD is de grootste partij gebleven in Berkelland bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Gelderland. De liberalen kregen 19,7 procent van de stemmen en verloren iets: in 2015 was dit nog 21 procent. Het CDA werd met 17,3 procent de tweede partij. Ook de christen-democraten verloren: in 2015 haalde het CDA nog 19,4 procent.

2064 stemmen

Ook in Berkelland is Forum voor Democratie de grote winnaar. FvD behaalde als nieuwkomer meteen 13,4 procent van de stemmen en werd daarmee de derde partij in Berkelland. De PvdA verloor iets (van 10 naar 9,5 procent) maar is met 2064 stemmen de vierde partij in Berkelland.

GroenLinks is de tweede grote winnaar in Berkelland. GL zag het aantal stemmen meer dan verdubbelen van 3,8 naar 8,6 procent en is daarmee de vijfde partij. De SP verloor flink en daalde van 15,7 naar 7.8 procent en werd zesde. Ook D66 moest forse verliezen incasseren: de aanhang daalde van 11,4 naar 6,9 procent.

PVV

De PVV verloor ook aanhang in Berkelland: van 8,3 naar 5,2 procent. 50plus wint in Berkelland: van 2,8 naar 4,6 procent. Ook de Partij voor de Dieren won: van 2,5 naar 3,0 procent. De ChristenUnie kreeg ook meer stemmen: van 1,7 naar 2,1 procent. De lokale partijen Gelderland kregen 1,2 procent, de SGP 0,4 procent (was 0,3), DENK kreeg 0,2 procent en Jezus Leeft 0,1 procent.