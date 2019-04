FvD’er Derk Jan Eppink: ‘Mensen voelen zich vergeten en miskend’

Een jongen uit Steenderen, is de titel van het eerste hoofdstuk van het nieuwe boek van Derk Jan Eppink (60), dat over Europa gaat. De zin is bijna te lezen als ‘een gewone jongen uit Steenderen’, maar dat is Eppink niet, ook al ziet hij er misschien zo uit.



Al in zijn jeugd staat de middelste zoon van een lokaal PvdA-raadslid bekend als bolleboos. Op een dag ergens begin jaren 70 wordt hij gebeld door de plaatselijke restauranthouder. Die krijgt, sinds de komst van aardappelindustrie Aviko naar het dorp, geregeld Franse truckchauffeurs over de vloer om een hapje te eten. Eppink zit op de middelbare school en spreekt als een van de weinigen in het dorp Frans. Kan hij helpen bij het opstellen van het menu?



Het duurt niet lang of de jongeling rijdt regelmatig met de chauffeurs heen en weer naar Frankrijk. Dan is hem al duidelijk dat het leven meer te bieden heeft dan rondhangen rond de twee kerktorens – een protestante en een katholieke – in Steenderen.