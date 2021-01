Fysio Eibergen 2.0 is voor opvolger, maar ‘oude rotten’ werken en denken voorlopig nog even mee

‘Uitzonder­lijk sociaal project’ De Stadskamer in race voor prestigieu­ze prijs

11 januari DOETINCHEM - De Stadskamer in Doetinchem is één van de vijf Gelderse kanshebbers op het Appeltje van Oranje 2021. Dit is een prestigieuze prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een uitzonderlijk sociaal project.