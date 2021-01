Fysio Samen Sterk in Eibergen krijgt nieuw onderkomen

De huidige fysiotherapeuten van Samen Sterk hebben de praktijk in 2018 overgenomen van Charles Knobben. Al vanaf het begin hadden zij de intentie om alle activiteiten onder één dak te brengen. Momenteel werken zij nog op drie verschillende locaties, twee aan de Bartelinksgang en één in het wijkgebouw aan de Hagemanstraat. De praktijk bestaat uit een driekoppige maatschap en een aantal medewerkers. Een van de maten is Moniek Kroekenstoel. „We zien er naar uit om straks alles onder één dak te hebben. We krijgen meer behandelkamers, van vijf naar acht en de oefenzaal wordt groter. Dat betekent, dat we flexibeler kunnen werken, we hoeven dan niet meer steeds te kijken of er wel een behandelkamer beschikbaar in”, zegt ze.