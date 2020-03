Fysiotherapeut Laure van Heek (23) uit Eibergen werkt gewoon door in verpleeghuis

„Niet gewoon. Normaal werk ik op drie verschillende afdelingen, maar nu proberen we zoveel mogelijk één therapeut op één afdeling te houden. Ik werk momenteel vooral op de longstay, dat is de afdeling waar mensen komen die hier blijvend wonen. Normaal gesproken werk ik ook op de revalidatieafdeling en begeleid ik fitnessgroepen met mensen van buiten het verpleeghuis. Vorige week heb ik toch nog even bijgesprongen op de afdeling revalidatie en af en toe ondersteunen we ook de mensen van de verzorging.”

„Ik ben iets meer bezig met schoonmaken en opruimen, haha. En thuis sporten, want dat zou ik anders in de sportschool doen. Je kunt best veel thuis doen, mijn sportschool heeft filmpjes van groepslessen online gezet. En zelf ben ik bezig een filmpje te maken met oefeningen voor mijn eigen fitnessgroepen. In de kroeg afspreken met vrienden kan natuurlijk niet, dus ontmoet ik mijn familie en vrienden bijvoorbeeld via de app Houseparty. Dan doen we samen spelletjes, dat is echt lachen. Met mijn vriend speel ik Nintendo-games of we ‘netflixen’.”