Ga je nu mondjesmaat huizen bouwen omdat je niet zeker weet of ze straks nodig zijn?

Linda maakt fotoboek na wandelin­gen door Achterhoek: ‘Ik wil de schoonheid ook in lelijke dingen zien’

31 maart GROENLO - 320 kilometer liep ze afgelopen zomer door de Achterhoek. Creatieve duizendpoot Linda Commandeur uit Groenlo schreef er acht verhalen over in ‘De Gelderlander’. En nu heeft ze een fotoboek gemaakt over haar wandelingen.