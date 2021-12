Ga jij de grens over om fit te blijven? Dan zijn wij benieuwd!

column stadse fratsen Tien minuten om de Chinese maaltijd op te halen, in Hilversum...

Vast oma die de telefoon opneemt omdat iedereen druk is, denk ik eerst. Het is woensdag in de vooravond. Mijn vriendin is op klus in Amsterdam en wij - haar zoon, opa en ik - gaan niet zelf kokerellen maar laten een Chinese maaltijd aanrukken. Snel google ik op mijn telefoon naar ‘Golden Dynasty’, het restaurant om de hoek. Hup, daar verschijnt het icoontje ‘bellen’ in het scherm.

18 december