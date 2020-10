Ga niet eten in Duitsland, benadrukken burgemeesters in strijd tegen corona

WINTERSWIJK / ARNHEM - Nederlanders gaan nog steeds graag de grens over om een hapje te eten in Duitsland. Maar dat is helemaal niet verstandig gezien de explosieve toename van het aantal coronabesmettingen in zowel Nederland als Duitsland. Blijf thuis, is dan ook de dringende, gezamenlijke oproep van Ahmed Marcouch (burgemeester Arnhem) en Ton Heerts (burgemeester Apeldoorn).

De beide burgemeesters doen die oproep vanuit hun functie als voorzitter van de veiligheidsregio’s. Marcouch is de baas van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden (Arnhem en omgeving), Heerts zwaait de scepter in Noord- en Oost-Gelderland (22 gemeenten op de Achterhoek en de Veluwe).

Hun oproep is nodig nu ze van hun collega’s aan Duitse zijde horen dat dagelijks nog altijd veel Nederlanders restaurants in de grensregio bezoeken om een hapje te eten. Dit terwijl bijvoorbeeld de Winterswijkse burgemeester Joris Bengevoord in zijn gemeente nog nauwelijks Duitsers ziet.

Quote Nu het aantal besmettin­gen aan beide zijden van de grens oploopt, doen we nogmaals een beroep op inwoners van onze regio’s om toch zoveel mogelijk thuis te blijven Statement burgemeesters

Gezamenlijk statement

Dat Nederlanders dus wel de andere kant op reizen, noemen Marcouch en Heerts in een gezamenlijk statement niet verstandig: ,,Nu het aantal besmettingen aan beide zijden van de grens oploopt, doen we nogmaals een beroep op inwoners van onze regio’s om toch zoveel mogelijk thuis te blijven. Als we met elkaar willen voorkomen dat de zorg het aan blijft kunnen en dat we een volledige lockdown willen voorkomen, is iedereen aan zet.”

Het aantal coronabesmettingen blijft maar oplopen, zo waren er gisteren bijvoorbeeld zeven sterfgevallen als gevolg van corona, in het gebied waar De Gelderlander verschijnt. En uit recente gegevens van de GGD Noord- en Oost-Gelderland blijkt dat in vele gemeenten, waaronder een aantal Achterhoekse, de situatie inmiddels ‘zeer ernstig’ is.