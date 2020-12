Ga verder naar de Borculoseweg: Needse ‘Kalverstraat’ op eigen Monopoly

NEEDE - Heel Neede... monopoliet. Waar het vanavond geen pakjesavond is, is het tijd voor tafelspelletjes. Met vandaag de primeur voor een Needse uitvoering van het Monopoly. Burgemeester Joost van Oostrum kreeg officieel het eerste exemplaar. „Ik wil altijd winnen...”

De 19-jarige Julia van der Linde valt de eer te beurt burgemeester Joost van Oostrum het eerste exemplaar van de Needse Monopoly-editie uit te reiken. De jonge Needse werkt als cassière bij Jumbo Leussink, maar heeft zich de afgelopen maanden daarnaast ingezet om een écht Needse uitvoering van het spel te ontwikkelen.

Supermarktdirecteur Tijn Leussink is er blij mee, want het heeft de animo om voor het spel te sparen er alleen maar groter door gemaakt. Needse Jumbo-klanten spaarden al inkopend voor een paar tientjes korting op de prijs van het spel. Dat het er nu nog nét op tijd voor Sinterklaas is, is een opsteker. Deze zaterdagmorgen is buiten de supermarkt een corona-verantwoorde ‘afhaalstraat’ ingericht.

Volledig scherm Het spelbord van de Needse Monopoly-uitvoering. © Annina Romita

Needse Kalverstraat en Ons Dorp

„Veel mensen waren heel betrokken", vertelt Julia van der Linde: „Wát wordt dan de Needse Kalverstraat om zo te zeggen, en wat komt op de plek van Ons Dorp? Dat hebben we wat die prijsklasses betreft zo zorgvuldig mogelijk gedaan: dé winkelstraten Oudestraat en Borculoseweg liggen op de plekken van de duurste straten. En de Wilhelminastraat en Bonkertskamp liggen aan het begin van de ronde.”

Alle straten zoals ze op het Needse Monopoly-bord terugkeren zijn op de foto gezet, zodat er behalve te spelen ook heel wat te kijken valt. Ook Needes satellietkernen keren terug in het spel: Noordijk, Rietmolen en Lochuizen. Misschien niet met een hele ‘stad’, maar wel in de vorm van de belangrijkste straten: de G.L. Rutgersweg (Noordijk), Van Everdingenstraat (Rietmolen) en Visschemorsdijk (Lochuizen).

Stations

„Neede was ooit onderdeel van een spoor-netwerkje. De vier stations op het spelbord zijn ook écht vier stations zoals die hier eerder waren”, zegt Van der Linde. „De stationsgebouwen van de stations Kisveld en Noordijk zijn er gewoon nog en die staan zodoende het mooist op de foto. In Rietmolen herinnert 't Halt als straatnaam nog aan de halte aan het spoor, en in Neede is het bedrijfspand van BCI op de foto gezet als opvolger van het station. Dat vonden ze bij BCI natuurlijk ook wel een opsteker!”

Quote Er zal zéker thuis worden gemonopo­lied. Maar niet met mijn vrouw en ik samen. Ik wil dan altijd winnen. Ben iets te fanatiek, kan niet tegen mijn verlies, zeg maar...” Joost van Oostrum

Verlies

Of Joost van Oostrum vanavond thuis gelijk aan het monopoliën gaat? „Eh, ik dénk het niet. Ik vind het een heel leuk spel en er zal zéker thuis worden gemonopolied. Maar niet met mijn vrouw en ik samen. Ik wil dan altijd winnen. Ben iets te fanatiek, kan niet tegen mijn verlies, zeg maar...”

Needenaar Ronnie Konniger duikt op, op de parkeerplaats bij de Jumbo-supermarkt. „Komt de jammarkt nog terug in het spel?”, is zijn eerste vraag, als hij richting ‘Monopoly-afhaalstraat’ loopt. Julia van der Linde kan hem meteen blij maken. „Ja hoor! In de Kans- en Algemeen Fonds-opdrachten komen ook allemaal Needse dingen terug. De jammarkt inderdaad, en de naoberspelen en het carnaval...”