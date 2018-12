Gaanderen kan het wandelrondje weer maken

Dat kon tot eind 2016 via de onbewaakte spoorovergang over het Mullepad.



De overgang - een klaphek - werd echter uit veiligheidsoverwegingen gesloten omdat de snelheid van de trein in dit baanvak tussen Doetinchem en Gaanderen werd verhoogd van 100 naar 120 kilometer per uur.



De wandelaars kunnen nu ter hoogte van de Bielheimerbeek onder het spoor doorlopen. De oplossing is een samenwerking tussen de gemeente Doetinchem, provincie Gelderland, ProRail, aannemer Dusseldorp, waterschap Rijn en IJssel en omwonenden.