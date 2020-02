Gaas in hek maakt einde aan beknelling reeën bij Steengroeve Winterswijk

Zutphense groep fietsfana­ten gaat acht dagen stoempen en klimmen, van de Stelvio tot de Cauberg

7:33 Een wieleruitje voor klanten, maar dan wel eentje van de pittigste soort. Eigenaar Rik Broer van The Bike Store uit Zutphen neemt acht van zijn klanten - inmiddels vrienden - in juni mee naar The Ride. Een loodzware toertocht over acht etappes. Dik 1300 kilometer lang. Geen rustdag. En vele kilometers klimmen. De start is in Noord-Italië, de finish op de Limburgse Cauberg.