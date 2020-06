Gaat Achterhoekse dialectband Boetners eindelijk hit scoren met nieuwe single?

vrijdaginterview Eerst kwam Máxima, toen corona in het afscheids­jaar van schooldi­rec­teur Jan

14:15 TOLDIJK - Jan Burgers (65) neemt aan het eind van dit schooljaar afscheid van De Rank in Toldijk. Na 26 jaar als schooldirecteur is hij inmiddels een ‘echte Toldieker’. ,,Dit dorp is mijn thuis.”