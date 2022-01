Garagehouder Jan stopt met zijn Auto Kemp: ‘Kempie, pak de watten en leg die klant daarin’

In die jaren heeft hij naam opgebouwd als een kundig en betrouwbare ondernemer, die een gemoedelijke sfeer belangrijk vindt. Met zijn geringe lengte van 1,70 meter én in overall werd hij nog wel eens over het hoofd gezien als een bezoeker zocht naar de directeur van het bedrijf.



Maar formeel met stropdas om namens de directie van Auto Kemp het woord te voeren, paste niet in zijn straatje. ,,Een stropdas heb ik wel, op een klosje aan de muur in het kantoor. Met de tekst: ‘Als u wil doe ik ’m om’.”



De 68-jarige Keijenborger had, als liefhebber van feestelijke gelegenheden als carnaval en de befaamde Keijenborgse Kermis, graag op een andere manier afscheid genomen. Door de beperkingen door corona was dat niet mogelijk en werd het een dankbrief. Maar dan wel in zijn geheel eigen stijl.