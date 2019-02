Gasleiding geraakt na afgravingen asbest in Dinxperlo: gat gedicht door Liander

UpdateDINXPERLO - Er is vrijdagochtend een gaslek ontstaan aan de Nieuwstraat in Dinxperlo tijdens het afgraven naar asbest in de grond daar. Het lek ontstond rond 10.00 uur. Liander heeft het gat in de leiding in de tussentijd gedicht.