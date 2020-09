Gasloos je huis verwarmen? Hightech-folie van Entrasol uit Neede zorgt voor revolutie

Zutphen en Lochem roepen alle inwoners op kinderen te helpen opvoeden, is dat niet heel belerend?

9 september Opvoeden doe je niet alleen. Met dat standpunt in het achterhoofd starten de gemeenten Zutphen en Lochem gezamenlijk het project #Opladers. Coaches gaan in eerste instantie langs scholen in de gemeenten om ouders erop te wijzen, maar later ook langs sportverenigingen of winkelcentra.