Gastvrijheid in het groene Ruurlo: Pipowagen in een oase in het dorp

Verrassend, zo is de tuin met de pipowagen van Janneke Helmink het beste te omschrijven. Haar woning ligt aan een splitsing van twee redelijk drukke wegen, maar eenmaal door het hek achter de oprit is daar niets meer van te merken. Onze gastvrouw gaat ons voor over een klinkerpad langs een met klimop begroeide schuur. Langs een prieel en een grote overkapping. Daarachter doemt een wit gebouwtje op, het sanitair. Een hoek om en ja, daar staat hij dan, volledig verscholen in het groen, de pipowagen. Middenin een idyllische groene oase, met zitjes, fruitbomen en veel privacy.



Zo’n 13 jaar geleden begon Helmink min of meer toevallig met een bed and breakfast. „Ik had een vriend en die wilde graag een plek voor zichzelf. We kochten een oude schaftkeet van een boer in Friesland. Die heeft het ding hier via allemaal B-wegen naartoe gebracht, vond hij wel leuk om te doen.” Ze lacht nog bij de gedachte aan deze expeditie.



De keet bleek nogal rot, maar dat was geen probleem voor Helmink. „Het opknappen was heel veel werk, maar het is het leukste wat ik ooit heb gedaan. Je wordt heel creatief in wat je ermee kan doen, bijvoorbeeld om te bedenken hoe je er vier mensen in kunt laten slapen.” Dat resulteerde in de bedstee voor twee personen helemaal achterin de wagen en een uittrekbare bedbank, waar ook nog eens een of twee mensen op kunnen slapen.