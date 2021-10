Gasvondst op Sprakelberg bij Geesteren.

Jao JaoGEESTEREN (Gld) - De wonderen zijn de wereld nog niet uit! Op de Sprakelberg bij Geesteren is vorige week gas gevonden. De vondst is waarschijnlijk het gevolg van eerder boor- en graafwerk voor de antennemast die eerder in het bos achter de gelijknamige begraafplaats is geïnstalleerd.

Dat de gasvondst nog geen landelijk nieuws is, lijkt slechts te maken te hebben met eeuwige verwarring over waar Geesteren precies ligt. Er zijn namelijk twee Geesterens. Eén in Twente en één in de Achterhoek. Wij van Jao Jao weten slechts: Geesteren Gld is het échte Geesteren. Dat van het gas.

De vindplaats is direct met veiligheidslinten afgezet. Waar roken in het bos toch al verboden was, wordt ‘stoptober’ nu helemaal regel in de directe omgeving van de aangeboorde gasbel.

Winst of aardbevingsschade

Onduidelijk is wie op korte termijn het meest profiteert van de gasvondst. En of de bel überhaupt geëxploiteerd zal worden. In Groningen heeft langdurige gaswinning immers tot aardbevingsschade geleid waar Berkelland niet op lijkt te zitten wachten.

De gemeente Berkelland is eigenaar van de locatie, maar heeft die langjarig verpacht aan Scouting Borculo. Dat leidde afgelopen jaar al tot enige discussie toen scouts in het bos aan het zagen sloegen. Toen ging het nog om hout om als constructiemateriaal te gebruiken, en als ‘groene’ brandstof voor het kampvuur.

Een beetje merkwaardig in de casus van Geesteren is dat in eerste instantie Cogas bij het project is betrokken in plaats van Gasunie. Bij analyse van het gebruikte materiaal rond de vindplaats blijkt bovendien gebruikgemaakt van kunststof pijpen zoals Cogas die samen met Technology Base en Twente Safety Campus toepast bij een project rond waterstof. In theorie zou de Sprakelberg ook een bel waterstofgas kunnen herbergen.

Geesteren van het gas af

Een Jao Jao-onderzoeker stuitte vrijdag op een gezelschap rond de Cogas-projectleiders Bart en Femke. Laatstgenoemd duo was op dat moment bij een tent in overleg met een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Zulke specialisten houden zich vaker bezig met huwelijkssluitingen dan met gaswinning. In Geesteren overheerst dan ook gezonde argwaan. „Als dat stelletje daar in het bos gas moet aanboren, zijn we eerder van het gas af dan dat Geesteren 5G heeft", zegt een voorbijganger, wijzend naar de boven het bos uit torende antennemast.