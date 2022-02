GB-voorzitter: Bosman niet dé kandidaat-wethouder

GB-voorzitter Gerrit Gönning: „Het kandidatenlijstje van GB ligt vast. Daarop staat Anjo Bosman op 1. Zij is onze lijsttrekker. Maar over wie kandidaat-wethouder is als het na de verkiezingen over een coalitie gaat, daarover is met geen woord gesproken.”

Gönning reageert daarmee op uitlatingen van Bosman, dinsdagavond bij Nieuws uit Berkelland. ‘Ik blijf lijsttrekker en zeker ook wethouderskandidaat voor een nieuwe periode', werd Bosman daarin geciteerd. Terwijl de gemeenteraadsvergadering waaraan ze niet meer meedeed een kwartier op weg was, postte Bosman het artikel op haar Facebookpagina.

Quote Het kan ook eigenlijk niet anders: afhanke­lijk van de verkie­zings­uit­slag tasten partijen af hoe een coalitie kan worden gevormd. En met wie. Gerrit Gönning, GB-voorzitter

In de gemeenteraadsvergadering werd daarop heftig gereageerd: vertegenwoordigers van andere partijen gaven aan de wethouder in de raad ter verantwoording te willen roepen. En niet in verkiezingsdebatten over succes of blamage van projecten als de sporthal in Ruurlo, zwembad 't Timpke of de school in Rietmolen te willen steggelen.

Anderhalf etmaal later heeft Bosman het bericht over haar wethouderskandidatuur verwijderd. Het is nog wel online vindbaar. GB-voorzitter Gerrit Gönning bevestigt dat binnen de partij is gesproken over de situatie waarbij de wethouder steeds verder in het nauw kwam. „Toen het erop aan ging dat Anjo haar ontslag zou aanbieden, zeiden we: we staan achter je als onze lijsttrekker. Het kandidatenlijstje was op dat moment namelijk ook al definitief. Maar dat is het, en niet anders. Dat kan ook eigenlijk niet anders: afhankelijk van de verkiezingsuitslag tasten partijen af hoe een coalitie kan worden gevormd. En met wie. Het is raar om daar al individueel op voor te sorteren.”