GB-zorgen over busverbindingen: ‘Openbaar vervoer is een levensader. Houd die open!’

GGD zet 75.000 prikken in Borculose sporthal ’t Timpke

10 augustus BORCULO - In sporthal ’t Timpke in Borculo zijn tussen eind maart en begin augustus iets meer dan 75.000 prikken gezet tegen het coronavirus. De drukste week was van 7 tot en met 13 juni, met gemiddeld 950 prikken per dag.