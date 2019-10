Gebak en worstenbroodjes voor agenten die rake klappen kregen in Doetinchem

De vechtpartij was een flinke. Uiteindelijk ‘won’ de politie, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Eén agent raakte gewond toen een van de vechtersbazen op hem inschopte.

‘Ook wij hebben het geweldsincident van afgelopen weekend in het uitgaanscenrum meegekregen. We vinden het zeker niet normaal, dat er geweld wordt gebruikt tegen onze hulpverleners. We staan achter jullie en leven met jullie mee. Via dit gebaar willen wij jullie onze waardering laten blijken. Dank voor jullie inzet om Doetinchem veilig te houden.