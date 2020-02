Geblunderd met nieuw afvalbeleid? Nee, zegt wethouder Bronckhorst

Wat is de kwestie? Inwoners van Bronckhorst gaan volgend jaar wéér meer betalen voor hun afval. Dat komt door een tekort van 1,1 miljoen euro, vooral ontstaan doordat mensen massaal hun grijze container inleveren. Die bak wegdoen bespaart 110 euro per jaar. Nog maar 552 van de ruim 15.000 huishoudens hebben straks een grijze container, in plaats van de iets meer dan 6.000 waarop was gerekend.



Die inschatting is toch gewoon een blunder, als u in het inwonerspanel over dit onderwerp ziet dat slechts 3 procent van de ondervraagden meer dan 100 euro willen betalen voor behoud van hun container?

Paul Hofman: ,,Nee, want het was geen nattevingerwerk, de inschatting is secuur gemaakt. Veel mensen die we hebben bevraagd én gesproken, zeiden dat ze de container wilden behouden. Uit ons tweede onderzoek hiernaar bleek dat zelfs 38 procent van de huishoudens de container wilde behouden. Dat komt vrijwel overeen met onze inschatting. Maar het blíjft een inschatting, van tevoren weet je niet welke keuze mensen uiteindelijk écht maken.”



Nu dreigt een tekort van ruim 1 miljoen euro, die de mensen straks samen moeten betalen. Snapt u dat ze zeggen: ‘Waarom zouden wij afval nog scheiden’?

,,Dat snap ik deels, want de verwachting is gewekt dat afval steeds goedkoper zou worden. Maar het is juist de andere kant op gegaan en duurder geworden. Mensen hebben daardoor het gevoel dat ze iets is beloofd dat ze niet krijgen. Dat begrijp ik en ik baal als een stekker van deze situatie.”