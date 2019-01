Gebroeders Oonk uit Noordijk weten alles van konijnen fokken

Trots zitten ze achter de keukentafel in de boerderij van het familiebedrijf in Noordijk. Op tafel in de boerenkeuken staan verschillende glimmende bekers, vaantjes en oorkondes. En er zittten twee konijnen. Een Alaska-konijn van Jeroen (17) en een Tan-konijn van Ramon (14). Namen hebben de dieren niet. "Wel nummers", zegt Jeroen, "Die staan in de oren getatoeëerd." En Ramon nuchter: "Namen? Daar kunnen we niet aan beginnen. We hebben zoveel konijnen. 't fokt nogal vedan. Er komen er steeds meer bij."