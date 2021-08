Gedenkhoekje voor rocklegende Oxx in café Heezen in Steenderen: groots is het zelden, saai is het nooit

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Landelijk minder, maar regionaal (veel) meer nieuwe coronabe­smet­tin­gen

6 augustus Waar in het grootste deel van Nederland vrijdag het aantal aantal positieve tests is gedaald, is het aantal besmettingen door het coronavirus in de veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en Flevoland juist fors gestegen. Vanuit de gemeente Hattem worden relatief gezien de meeste positieve tests gemeld.