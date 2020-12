Gedupeerde moeder over vernietigend rapport toeslagenaffaire: ‘Dit heeft ons tien jaar van ons leven gekost, sorry is niet genoeg’

Zutphen wil Theater Hanzehof weer overnemen, maar is het hier ook mee gered?

12:33 De gemeente Zutphen wil het complex van Theater Hanzehof weer overnemen. Tientallen jaren was het in bezit van de Stichting Hanzehof zelf. Geld voor achterstallig onderhoud had de stichting alleen niet. Het overdragen van het complex is een eerste stap richting een redding van het theater. ,,Maar er is nog een lange weg te gaan.’’