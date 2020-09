Gedwongen zorg voor man die zwangere ex in buik dreigde te snijden

Video Ruwe Diamanten-vi­deo: monumenten uit wederop­bouw­tijd presente­ren zich

14 september NEEDE - Natuurpark Kronenkamp in Neede is één van de winnaars van de Ruwe Diamant, de monumentenprijs voor projecten uit de periode van de wederopbouw. De voormalige rioolwaterzuivering oogt al ‘tig’ keer prachtiger dan toen het complex net zijn oude functie kwijt was. Maar de club van Ger Borgers is nog lang niet klaar.