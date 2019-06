‘Geef mij maar ISD, dan ben ik weer twee jaar van de straat’

ZUTPHEN/DOETINCHEM - Een 52-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats sloeg op 13 maart van dit jaar de vrouw uit Doetinchem waar hij destijds een paar maanden bij inwoonde een gebroken kaak. Dat gebeurde onder invloed van bier, heel veel bier. En het was niet de eerste keer dat het onder invloed van overmatig drankgebruik misging.

De verdachte, die dinsdag voor de rechtbank stond, erkende dat ook ruiterlijk. ,,Ik ben al jaren verslaafd aan alcohol. En als ze me dan maar met rust laten gebeurt er niets. Maar als ze aan mijn kop blijven zeuren, dan gaat het mis. En zo was het op die dag ook. Ze bleef maar komen en toen heb ik haar een paar keer met de vuist geslagen.’’

‘Doe mij maar een tv en magnetron’

De verdachte zit sinds het incident in maart vast en wat hem betreft blijft dat nog even zo. ,,Doe mij maar een televisie, een magnetron en koffiezetapparaat en dan vind ik het prima. Als ik buiten kom gaat het toch weer mis. In het verleden al van alles geprobeerd, niets hielp. Ik heb geen toekomst, geen vrienden en mijn familie wil me ook niet meer zien.’’

‘Heel triest verhaal’

De officier van justitie had geen enkele moeite met het bewijs op grond van de aangifte, het letsel en de bekennende verklaring. Lastiger vond ze het bepalen van een eis. ,,Het verslavingsverhaal vind ik heel zorgelijk. Het is eigenlijk een heel triest verhaal wat ik hier hoor en zie. Om toch nog een keer wat te proberen denk ik dat het opleggen van een ISD-maatregel het beste is en dat eis ik dan ook.’’ Zo'n maatregel is in het leven geroepen om veelplegers in een speciale instelling vast te kunnen houden en behandelen.

‘Dak boven mijn hoofd’