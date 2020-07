Geen appartementen in Rietmolens café, wel bij de buren: ‘Dit is niet eerlijk!’

De horeca heeft het zwaar in Berkelland. Diverse cafés, restaurants en hotels staan te koop of willen stoppen. De coronacrisis heeft die situatie alleen maar verergerd, zegt Jannie Rupert van café Van Otten in Rietmolen. Ze denkt aan stoppen en wil daarom graag huurappartementen realiseren in haar horecapand aan de Pastoor van Everdingenstraat in het dorp.