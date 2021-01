‘Geen bedenkingen’ tegen nieuwe megastal in Geesteren, ook al zou het simpel beter kunnen

KAART | Coronavi­rus krabbelt weer op in Noord- en Oost-Gelderland, Staphorst landelijk koploper

20 januari Afgelopen etmaal testten 5615 mensen positief op het coronavirus: het hoogste aantal in bijna in week. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland kwamen, net als gisteren, meer coronagevallen aan het licht dan de dag ervoor. Staphorst telde in de laatste 24 uur de meeste positieve tests van Nederland in verhouding tot het aantal inwoners.