Geen bezoek meer voor bewoners verpleeghuizen Sensire in Achterhoek

NEEDE - Zorgorganisatie Sensire weert alle bezoekers in de verpleeghuizen. Ook is het voor bewoners niet langer mogelijk om buiten de locatie een wandeling te maken of een boodschap te doen.

Sensire heeft 16 vestigingen in de Achterhoek, onder meer in Neede (De Bloesem) , De Bundeling in Ruurlo en De Garven in Ruurlo.

Eerder besloot Sensire al om per dag maximaal een bezoek van een vaste bezoeker toe te staan. Daarmee volgt Sensire de maatregelen van de overheid en hoopt de organisatie het risico op besmetting met het coronavirus verder terug te dringen. De nieuwe maatregelen gaan vrijdag 20 maart in en zijn van toepassing op alle zestien woonzorglocaties. Bewoners en/of hun contactpersonen zijn vandaag per e-mail geïnformeerd.

Enorm ingrijpend

Ook plaatst Sensire posters bij de entree van alle locaties. De verwachting is dat de maatregel ten minste tot 6 april van toepassing is. „Deze maatregel is enorm ingrijpend voor onze bewoners, hun naaste en voor onze collega’s”, zegt directeur Wonen met Zorg Marleen van der Sijs. „Dit is een keuze die je door de ziel snijdt en strijd met alles waar we als zorgverleners voor staan. Maar gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep en vanuit verantwoordelijkheid voor onze medewerkers zien we geen andere mogelijkheid.”

Beeldbellen

Daarnaast sluit Sensire niet uit dat de overheid ook soortgelijke maatregelen voorbereid. “We willen onze bewoners, naasten en medewerkers kunnen voorbereiden en beschermen voor het weekeinde begint.”