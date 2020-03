Geen bezoek meer welkom in ziekenhuizen Bocholt en Emmerik

Berkelland energieneu­traal? Verbruik is met 31 procent gestegen!

6:25 BORCULO - Berkelland energieneutraal in 2030? Dat is een sprookje! Het energieverbruik van Berkellandse industrie en bedrijven is zo hard gestegen dat het alle besparingen van particulieren en opwekking van groene energie te niet doet. Wethouder Gerjan Teselink is teleurgesteld.