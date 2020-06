Geen bijstandsuitkering meer voor inwoners van Oude IJsselstreek

In december vorig jaar besloot Oude IJsselstreek uit Laborijn te stappen, na een vernietigend rapport over de gemeenschappelijke sociale dienst met Doetinchem, Aalten en Montferland.



Verantwoordelijk wethouder Bert Kuster van Oude IJsselstreek maakte dinsdag duidelijk hoe de nieuwe, eigen sociale dienst van de gemeente eruit moet zien . ,,Mensen krijgen geen uitkering, maar recht op werk. We gaan aan de slag om een reguliere baan voor ze te vinden, en als dat even niet lukt kijken we of we ze via de gemeente een maatschappelijke baan kunnen bieden.”