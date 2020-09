Geen borrel in de Beraadslagerij: direct op slot

Vol trots en optimisme kondigde Silvoldenaar René Frelih (65) de opening van zijn minicultureel centrum De Beraadslagerij aan, op 16 september. Lezingen, kunst en cultuur, in het pand van het Creatieplein aan de Markt in zijn dorp Silvolde, hartje centrum. Voor maximaal twaalf bezoekers per evenement, met een lekker wijntje of borreltje uit zijn favoriete land Slovenië. En met een bioscoopje in de kelder, in een later stadium.