Geen camera's bij hangjongeren in de Pelkwijk Winterswijk

Privacy

Daardoor is cameratoezicht niet aan de orde. Omdat camera's een flinke inbreuk op de privacy van iedereen betekent, moet een burgemeester een zorgvuldige afweging maken. ,,Maar wij krijgen te weinig meldingen binnen”, zegt burgemeester Joris Bengevoord. ,,We willen alle omwonenden met klem vragen om melding te doen als er iets niet pluis is.”

Angst

Tijdens de informatie-avond die door de VVD was georganiseerd vorige maand, waren er veel klachten over overlast bij de voormalige Plus-supermarkt. ,,Wat toen wel naar voren kwam is dat veel mensen geen aangifte durven te doen, uit angst voor represailles”, zegt VVD-fractievoorzitter Inge Klein Gunnewiek. Donderdag gaat zij met een kleine delegatie uit de wijk praten met Bengevoord over de problemen en wat er aan gedaan kan worden.