Geen Canal Parade, wel vrolijk ‘liefdesgevecht’ van Aaltense modeontwerper

Café ZusenZo sluit na dreiging dwangsom

30 juli DOETINCHEM - Café ZusenZo in de Kapoeniestraat in Doetinchem heeft donderdagavond per direct de deur gesloten. De reden is een dwangsom die eigenaar Sander Sloots boven het hoofd hangt, omdat hij de coronaregels zou hebben overtreden.