Geen confettikanon meer als prijs op kermis in Hummelo: snippers te vervuilend

HUMMELO - Kinderen krijgen dit jaar geen confettikanon meer als prijs bij attracties op de kermis in Hummelo. ,,De snippers uit die zogeheten partypoppers liggen dagen later nog in het dorp en waaien tuinen en de natuur in”, zegt voorzitter Maarten Rexwinkel van Volksfeest Hummelo, dat de kermis organiseert. Volgens Rexwinkel is dat een ongewenste en onnodige vervuiling van het dorp en de natuur eromheen.

Daarom is de exploitant die begin september naar Hummelo komt gevraagd ‘terughoudend om te gaan’ met het uitdelen van deze prijzen. Rexwinkel: ,,Na afloop van de kermis beginnen we direct met opruimen, met als doel dat een dag later het dorp schoon is. Maar vooral die snippers krijgen we niet goed weg: die zijn niet op te prikken en blijven plakken als ze nat zijn. Daarom hebben we de exploitant gevraagd zo min mogelijk van die dingen uit te delen.”

Sliertspuitbussen

Dat geldt ook voor de sliertspuitbussen, waaruit gekleurd schuim in een lang lint is te spuiten. Volgens Rexwinkel leveren die minder troep op en is dat schuim na een paar dagen verdwenen, maar is dat eveneens een ongewenste vervuiling.

Rexwinkel heeft geen klachten gehoord van dorpsbewoners over de snippers en slierten die blijven liggen, maar zegt dat het bestuur van het Volksfeest het vooral zelf geen gezicht vindt om een paar dagen later nog overal in het dorp de snippers terug te vinden. ,,En uiteraard is het ook niet goed voor het milieu”, zegt Rexwinkel.