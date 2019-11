Geen drugs gevonden in bedrijfspand Amphionstraat

DOETINCHEM - Er zijn geen drugs gevonden, vorige week dinsdag bij een inval van de politie in een bedrijfspand aan de Amphionstraat in Doetinchem. Dat heeft de politie een dag later geconcludeerd na forensisch onderzoek.

Diezelfde dag is de 39-jarige man uit Bronckhorst, die in eerste instantie was aangehouden, weer vrijgelaten.



Een week later is de 39-jarige man op dinsdagmorgen weer aan het werk in het bedrijfspand, samen met een collega. De 39-jarige zegt geen punt te maken van de aanhouding door de politie. ,,Ik ben verhoord maar mocht daarna naar huis”, zegt de man, die zegt oorspronkelijk uit de Oekraïne te komen.

Growshops

,,Er is geen drugs in het pand", zegt zijn collega, een man die oorspronkelijk uit Litouwen komt. ,,We zijn een doorvoercentrum voor spullen die in growshops verkocht worden. Het zijn natuurproducten.” Door een ondernemer in de buurt worden de mannen - die beiden naar eigen zeggen in Zelhem wonen - omschreven als hardwerkend.

Grijs gebied