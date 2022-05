Geen echte stoepranden? Toch kun je ballen laten stuiteren. Word kampioen van Berkelland in Neede!

Winters­wijk­se Mondriaan wordt geveild bij Sotheby’s in New York en moet zo’n 170.000 euro opbrengen

WINTERSWIJK/ NEW YORK - Twee werken van Piet Mondriaan worden volgende week geveild bij het internationaal vermaarde veilinghuis Sotheby’s in New York. Eén van de werken toont een huis in Winterswijk: het gaat om het wevershuis aan de Zonnebrink in het dorp.

9 mei