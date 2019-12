Geen eenzame kerst, maar samen smikkelen van smakelijke dis

Daar was een kerstmaaltijd voor mensen die alleen zitten met de feestdagen, maar toch behoefte hebben aan contact. En dat was er op eerste kerstdag genoeg in de sfeervol aangeklede zaal in het cultureel centrum. De tafels waren opgedekt per vier of zes personen en de gesprekken kwamen soepel op gang achter de smakelijk dampende borden.



Dit gezamenlijke diner werd voor het eerst gehouden in Lichtenvoorde. ,,Het was een geslaagde middag, mede met dank aan de vele vrijwilligers die hebben geholpen”, zegt mede-organisator Carolien te Winkel, die als ziekenverzorgende in de wijkverpleging veel mensen ziet die vaak alleen zijn. ,,Daarom was het ook zo mooi om hen een gezamenlijke kerstmaaltijd te bieden. Het is prachtig te zien hoe ze daarvan genieten.”



Het diner werd met smaak gegeten door de ouderen, die allemaal met een grote glimlach op het gezicht huiswaarts keerden. Met een hartverwarmende herinnering aan een gezellige maaltijd, die niet gauw wordt vergeten.