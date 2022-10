Geen energietoeslag voor lagere middeninkomens in Berkelland: ‘Dat kost gemeente miljoenen’

Zestigja­rig echtpaar Haverkamp uit Eibergen: ‘De room is er nog steeds niet af’

Het geheim van een goed en lang huwelijk? Attie Haverkamp-Meinen (86) hoeft er geen seconde over na te denken: „De liefde!” Ze lacht naar haar man Wim en zegt: „Met een grote L.” Even later: „Nee, de room is er nog steeds niet af.”

24 oktober