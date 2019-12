‘Geen enkele reden om chipszakken uit plasticafval te weren’

Nederland koerst op een volledig circulaire economie in 2050: er is dan geen afval meer en het afval dat er is, wordt volledig hergebruikt. Dat is de verwachting van Olaf Prinsen, directeur van de Vereniging voor Afval en Reinigingsmanagement waarbij vrijwel alle gemeenten en afvalinzamelaars zijn aangesloten.



Zover is de Achterhoek net als de rest van het land nog lang niet. ,,Er zal een doorbraak moeten komen”, erkent Prinsen. ,,Er zijn nog wat baanbrekende innovaties nodig. Tegelijk ben ik hoopvol. Voor 2015 zaten we jarenlang op 250 kilo afval per persoon per jaar. Daarna ging het rap naar 185 kilo. We zijn eigenlijk nog maar net op stoom en maken al zo’n vooruitgang.”